Erzincan'da vatandaşlar kuşburnu için arazide Vatandaşlar, doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

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İHA

Erzincan'da vatandaşlar, zorlu arazilerde kuşburnu toplamaya başladı.

C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için vatandaşlar, gruplar halinde dağlara akın ediyor.

Kuşburnunu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar, birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnularını bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)