Erzincanlı sevimli ikizler köy işyeri yaparak sosyal medyada fenomen oldu Enneleri ikiz çocuklarını büyürken görüntüleyerek hatıra olarak saklamak isterken, yayınladığı videolarla onları Türkiye'nin sevgilisi yaptı.

İHA

Erzincan’da yaşayan 22 aylık çift yumurta ikizleri Azra ve Elif Aksu, annelerinin yayınladığı videolar sayesinde sosyal medyada fenomen oldu.

Köy hayatının doğallığı ve kurgu olmayan çekimler izleyenlerin ilgisini çekti.

Köydeki gündelik işleri yapan sevimli ikizler, görenleri kendisine hayran ediyor.

Anneleri Betül Aksu tarafından çekilen videolar ile 2 ay gibi kısa bir sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

VİDEOLARDA İKİZ ÇOCUKLAR KÖYDE GÜNDELİK İŞLER YAPARKEN GÖRÜNÜYOR

Videolarda bahçeyi sulayan, kiraz toplayan, koyunları otlatan, kümesten yumurta toplayan ve mutfağa girerek hamur işi yapan ikizlerin her bir paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"BİRÇOK MESAJ ALDIK"

Kullanıcıların ilgiyle takip ettiği videoları çeken ikizlerin annesi Betül Aksu, yaşadıklarını şöyle aktardı:

Normal köy hayatında bir şeyler yaparken kızların sulara falan girmesi hoşuma gitti. O şekilde video çekmeye başladım. Daha sonra görüntüleri sosyal medyaya attığım zaman yoğun ilgiyle karşılaştım. Birçok mesaj aldık. Özellikle ikiz oldukları için sanıyorum, birbirleriyle olan hareketlerinden dolayı mesaj çok aldık. Kısa sürede birçok takipçiye ulaştık. Hoşumuza gidince kiraz videosu gibi videolarla destekledik. Herkes beğenince biz de işe daha fazla yoğunlaştık.

"KÖY HAYATI İLGİ ÇEKİYOR"

Sevimli ikizlerin babası Mehmet Sefa Aksu ise “Yaklaşık 2 ay önce anneleri video çekerek sosyal medyaya atmış. Videolar çok fazla izlenince güzel tepkiler almaya başladık. Doğal hayat, köy hayatı olması insanların ilgisini çekti. Çocuklar için de güzel oluyor. Burada doğal bir hayat sürüyorlar. Biz de onlarla birlikte eğleniyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)