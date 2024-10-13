DHA

Erzurum'da düzenlenen düğün, ilginç anlara sahne oldu.

Arkadaşlarının düğününe katılan Onur Çamlı, yaptığı bir hareketle herkesi şaşkınlık içinde bıraktı.

Eğlenceli geçen düğünün finalinde çiftin bekar arkadaşları, gelinin arkasına geçerek atacağı çiçeği yakalayabilmek için beklemeye başladı.

ÇİÇEĞİ YAKALAMAK YERİNE TEKME ATTI

Gelinin attığı çiçeği bekar davetliler yakalamaya çalışırken, Onur Çamlı üzerine gelen buketi yakalamak yerine tekme attı. Davetliler yaşananları şaşkınlıkla izledi.

"EVLENMEKTEN ZİYADE GEZMEK İSTİYORUM"

Arkadaşları ve aile bireylerinin kendisine, ‘Artık mesleğini eline aldın evlenmelisin’ gibi ifadeler kullandığını belirten Çamlı, “Evet onları anlıyorum mutluluğumu istiyorlar ama ben de oldum olası evlenmekten ziyade biraz daha gezmek, tozmak, sosyalleşmek hobilerime ve mesleğime vakit ayırmak istiyorum. Bu konuyu özellikle yakın arkadaşlarımla bazen çok ciddi şekilde konuşuyoruz, bazen de espri yapıyoruz." dedi.

O ANLARI PAYLAŞTI

Düğün sonunda sıra çiçek atmaya geldiğinde kendisinin de kalabalığın arasına geçtiğini ve çiçeğe tekme attığını söyleyen Çamlı, “Beni evlendirmeye çalışan, başta ailem olmak üzere, sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, hepsine toplu bir cevap vermiş oldum" diye konuştu.

Çamlı, o anların görüntülerini sosyal medyadan da paylaştı.