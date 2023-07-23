Erzurum'da sağanak etkili oldu
AA & Ensonhaber

Türkiye sıcak havayla adeta kavruluyor.

Yurt genelinde etkili olan güneşli hava, Erzurum'da yerini yağışa bıraktı..

birlikte kent, biraz olsun serinledi.

Kentte güneşli havanın ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalandılar

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.

Polis ekipleri de kent merkezindeki köprülü kavşaklarda önlem aldı.