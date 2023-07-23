Erzurum'da sağanak etkili oldu

AA & Ensonhaber
Türkiye sıcak havayla adeta kavruluyor.
Yurt genelinde etkili olan güneşli hava, Erzurum'da yerini yağışa bıraktı..
Sağanak birlikte kent, biraz olsun serinledi.
Kentte güneşli havanın ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalandılar
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.
Polis ekipleri de kent merkezindeki köprülü kavşaklarda önlem aldı.