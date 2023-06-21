Erzurum'da seyrine doyulmayan manzaralar! Karadeniz'i hatırlattı Erzurum'da bir aydır aralıksız süren yağış sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Palandöken başta olmak üzere yüksek kesimlerde sabah saatlerinde ortaya çıkan sisli görüntüler Karadeniz'i aratmadı.

İHA

En sevilen şehirlerden birisi olan Erzurum, sağanak yağışa teslim oldu.

Şehirde bir aydır süren sağanak yağış sonrası doğa yeşil örtüsüne bürünürken, ortaya ise seyrine doyulmaz manzaralar çıktı.

Yemyeşil manzarası ise görenleri büyüleyen Erzurum, fotoğraf tutkunlarının da merkezi haline geldi.

Dağları sis kapladı

Erzurum’da Palandöken başta olmak üzere yüksek kesimlerde sabah saatlerinde ortaya çıkan sisli görüntüler, adeta büyülüyor.

Yağış birkaç gün daha sürecek

Meteoroloji'nin hava tahminlerine bakıldığında; Erzurum’da Karadeniz’i hatırlatan görüntülere neden olan yağışların ve sisli havanın birkaç gün daha devam edeceği ifade ediliyor.