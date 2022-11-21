Erzurum'daki küçük çocuk yangından arkadaşını kurtardı

Bir apartman dairesinde yaşanan yangını gören 12 yaşındaki çocuk, evde tek başına bulunan arkadaşını yangınların arasından kurtararak sakinleştirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Afgan uyruklu bir aileye ait 3 katlı binanın 2'nci katında, sobadan dolayı yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği evdeki yangın, sokakta oynayan çocuklar tarafından fark edildi.

Bu sırada evde tek başına olan 4 yaşındaki Arman Haseki, korkudan bir köşede oturup ağlamaya başladı.

Küçük çocuk arkadaşını kurtardı

12 yaşındaki Afgan Samıullah Mangal, tahtadan yapılı evin kapısını tekmeleyip içeri girerek arkadaşının elinden tutarak dışarı çıkardı.

Yangını haber alıp gelen 21 yaşındaki anne Soğra Haseki, koşarak çocuğuna sarıldı ve ağlamaya başladı.

"Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım"

Oğlunun hayatını kurtaran Samıullah Mangal'a teşekkür edip ona da sarılan Soğra Haseki, "İşim vardı ve kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Mahalleye geldiğimde evimizde yangının çıktığını gördüm. Oğlum evdeydi, bir anda çok korktum. Ama oğlumu bizimle aynı mahallede oturan Samullah'ın kurtardığını gördüm.

O an çok mutlu oldum. Artık o bizim evimizin küçük kahramanı. Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım. Eşim Seyyid İshak bir yıl önce bizi bırakıp Yunanistan'a kaçtı ve bir daha kendisinden haber alamadım. Çocuğumla yokluk içinde yaşıyoruz. Şimdi ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilmiyorum." dedi.

"Kapıya tekme ile vurmamla açıldı"

O anları büyük bir heyecanla anlatan ortaokul birinci sınıf öğrencisi Samullah Mangal, "Arkadaşlarımla sokakta bilye oynuyorduk. Önünde oynadığımız binanın ikinci katındaki evin penceresinden dumanlar çıktığını gördük. Arkadaşlarım ailelerine haber vermek için evlerine giderken ben de dumanların çıktığı binaya girdim. Dumanların ikinci kattan geldiğini görünce merdivenlerden hızla yukarı çıktım.

Kapıya tekme ile vurmamla açıldı. İçeri girdiğimde alevler sobanın olduğu odadaydı. Çocuk ise hemen giriş tarafındaydı. Ağlıyor ve çok korkmuştu. Sonra elimi uzatıp tuttum ve birlikte aşağı indik. Sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü." diye konuştu.

Ev kullanılamaz hale geldi

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.





















