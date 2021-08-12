Eser Yenenler'den kötü haber.. Eser Yenenler'in hastalığı ne?

Berfu Yenenler, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak eşi Eser Yenenler'in hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bunun kabinde, "Eser Yenenler'in hastalığı ne?" sorusu gündeme getirildi.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, koronavirüs yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte soluğu Çeşme'de aldı.

Çocukları ile Çeşme'de tatil yapan çift o anları Instagram hesabı üzerinden paylaşıyordu.

Ancak çifte nazar değdi, Eser Yenenler hastanelik oldu. Eşinin hastanede çekilmiş fotoğrafını ise Berfu Yenenler paylaştı.

Berfu Yenenler paylaşımına, "Bir süredir buralarda yoktum." notunu düştü.

ESER YENENLER HASTANELİK OLDU

Berfu Yenenler, eşinin rahatsızlanmasının ardından İstanbul'a döndü. Sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Berfu Yenenler şunları söyledi:

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız.

Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip, soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."