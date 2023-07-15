Eskişehir’de ayçiçekler kartpostallık görüntüler sundu

Herkesi büyüleyen ayçiçekleri, Eskişehir'de seyrine doyulmaz bir manzara sundu.
Çifteler ilçesinde olgunlaşan ayçiçek tarlalarında oluşan manzara, adeta mest etti.
Deyim yerinde ise uçsuz bucaksız geniş tarım arazilerine ekilen ayçiçekler sapsarı görüntüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sürücüler ara verdi, fotoğraf çektirdi
Renk cümbüşünün yaşandığı tarım arazileri asfalt yolda ilerleyen sürücülerinde dikkatini çekerken, çoğu vatandaş yolculuklarına ara verip tarla önünde fotoğraf çekindi.