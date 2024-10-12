İHA

Eskişehir'de yaşayan Uğur Çetin, yıllar sonra kavuştuğu hayaline her ay adeta servet ödüyor.

Otomobillere müzik sistemi dizaynı yapan Çetin, geçmişte dolmuş olarak kullanılan ve kendisinin de okula gitmek için bindiği minibüsü satın almayı arzu ediyordu.

Çetin, yıllar sonra bu hayale kavuştu.

2 milyon TL ödeyerek Minibüsün restore edilmiş halini satın alan Çetin, aracını müzik sistemi ile donattı.

AKSESUARLARI YÜZÜNDEN HER AY CEZA YİYOR

Minibüsündeki bazı aksesuarların adetinin 30 bin liradan başlayıp 85 bin lirayı bulduğunu belirten Çetin, yaşlısından gencine bir çok vatandaşın aracına ilgi duyduğunu, fotoğraf çekindiğini belirtti.

Uğur Çetin'in aracının üzerindeki egzoz, ses ve far sisteminden dolayı aracına aylık yaklaşık 25 bin TL para cezası kesirken, kendisi bu durumdan rahatsız değil.

100 BİN TL'Yİ KABUL ETMEDİ

Uğur Çetin, bir diziden minibüsüne aylık 100 bin TL ücret karşılığında teklif geldiğini fakat aracının yıpranmasından korktuğu için bu teklifi hiç düşünmeden reddettiğine değindi.

"BU ARABAYI SÜRMENİN ZEVKİ BAŞKA"

Minibüsüne duyduğu sevgiden bahseden Çetin, "Bu minibüste işe giderken çıraklık dönemimden bir dolmuştu. O zamanlar kırmızıydı biz şimdi mavi yaptırdık. Her zaman parasını verip orta motorun üstünde otururduk, direksiyonda olmak nasip oldu. Farklı arabalarımda var ama bu arabayı sürmenin zevkini hiçbir şey vermiyor. 5 ila 6 kere boyandı, çok para da harcadım.

"BU DUYGU PARA İLE SATIN ALINAMAZ"

Bazı zevklerde paranın bir önemi yok. İçindeki etiketleri olsun, her şeyi geçtim vatandaşların bakış açısı mutlu ediyor. Yaşlı amca geliyor, oğlum benim bundan çok zamanım geçti diyor. Geçmişi yâd ediyor.

Bazıları çok neşeyle bakıyor, bazıları buna bu para verilir mi diyor. Gülende, duygulananda var. 2 milyon bugün çok büyük bir para olabilir ama bazı zevkleri alamıyor. Ben çok mutluyum. Aracın içine bindiğin zaman çok farklı hissediyorum. O duygu para ile satın alınmaz” dedi.

"CEZALAR AYLIK 25 BİNİ GEÇİYOR"

Aracına aylık yaklaşık 25 bin TL trafik cezası yazıldığından bahseden Uğur Çetin, şöyle devam etti: