Eskişehir'de onarımı yapılmayan su sızıntısına mahalleli tepkili

İHA
Şirintepe Mahallesi Poyrazoğlu Sokak’ta meydana gelen kaynak suyu sızıntısına vatandaşlar tepki gösterdi.
Yer altındaki hatlardan kaynaklanan su sızıntısından dolayı sokağın sürekli su ve çamur içinde kaldığı belirtilirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ESKİ) yapılan başvuruların sonuç vermediği iddia edildi.
SU SIZINTISI 15 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Sokakta yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, 15 gündür devam su sızıntısının onarılması için yetkililerden yardım istedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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