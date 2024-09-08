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Eskişehir'de onarımı yapılmayan su sızıntısına mahalleli tepkili

Eskişehir'de onarımı yapılmayan su sızıntısına mahalleli tepkili Eskişehir’de bir sokakta onarımı yapılmadığı için 15 gündür devam ettiği iddia edilen su sızıntısı, vatandaşların tepkisine neden oldu.