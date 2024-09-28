Eskişehir'de salgın ve savaşlardan dolayı ayrı kalan çift 6 yıl sonra dünya evine girdi Eskişehir’de yaşayan Kemal Şanlı, 10 yıl önce internet üzerinden iş için tanıştığı ve daha sonra sevgili olduğu Victoria Ozirska ile Covid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı gibi global problemler nedeniyle 6 yıl sonra dünya evine girebildi.

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İHA

Eskişehir’de geçmişte bankada çalışan Kemal Şanlı (33), 10 yıl önce internet üzerinden işle alakalı soruları cevaplamak için Ukrayna'daki büyük bir bankanın avukatı olan Victoria Ozirska (33) ile tanıştı.

Sohbetleri ilerleyen ikili zamanla daha çok birbirlerini tanımaya başladı.

6 YIL BEKLEDİLER

Yaklaşık 6 yıldır sevgili olan çift yaşanan Covid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı ve bazı pürüzlerden dolayı evliliklerini sürekli erteledi.

Çift sonunda sorunları aşarak hayatlarını birleştirme kararını aldı.

UKRAYNALI GELİNDEN ÇİFTETELLİ

Düğünlerini Eskişehir’de bir düğün salonunda yapan Kemal ve Victoria çiftinin mutlu gününe akrabaları ve sevenleri katıldı.

33 yaşında olan çift, danslarının ardından çalan Eskişehir çiftetellisi ile oynadı. Ukraynalı Victoria Ozirska’nın, eşi Kemal Şanlı ile birlikte çiftetelli performansı ise salondakilerden büyük beğeni topladı.

"COVID DÖNEMİNDE BAŞLADI, UKRAYNA'DA SAVAŞ ÇIKTI"

Victoria Ozirska ile tanışma hikâyesini anlatan Kemal Şanlı, “Ben önceden bankada çalışıyordum. Şimdi muhasebeciyim. Victoria da, Ukrayna'daki büyük bir bankanın avukatı durumunda şu an. İnternet üzerindeki bir forumda birbirimizle tanıştık. Orada bankayla ilgili bazı soruları vardı. Onlarla ilgili tanışırken birbirimizle daha da yakınlaştık. Aslında daha önceden birbirimizi tanıyorduk. Bir 10 yıl öncesinden birbirimizi tanıyorduk ama 5-6 yıldır beraberiz diyebilirim. Biraz uzun bir süreç oldu. Bunun çeşitli nedenleri var. Biliyorsunuz ki, Covid dönemi başladı, Ukrayna'da savaş çıktı, bunların hepsi bizleri etkiledi. O yüzden dolayı da biraz ertelendi ama bugün inşallah bugün düğünümüz olacak, evleneceğiz, heyecanlıyız. Ukrayna'daki avukatlık Türkiye'de geçerli olmuyor. Artık başka mecralarda duruma göre bakacağız” dedi.

"HAYAT BANA TÜRKİYE'DEN TÜRK BİRİYLE EVLENME ŞANSI VERDİ"

Eskişehir’de yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Victoria Ozirska, eşi ile tanışmasının kendi için şans olduğunu nitelendirirken şöyle devam etti:

Eskişehir güzel bir şehir, burayı seviyorum. Eğer hayat bir şans tanırsa burada yaşamak isterim. Kemal ile tanışmam bir şanstı aslında. Hayat bana Türkiye'den Türk biriyle evlenme şansı verdi. Gerçekleşti, bundan dolayı mutluyum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)