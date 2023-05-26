Eskişehir'de taksici aracında bulduğu paranın sahibini arıyor Eskişehir'de taksici Ali Yüce, bir hafta önce aracında bularak polise teslim ettiği 2 bin euro ile 1500 liranın sahibine ulaşmaya çalışıyor.

AA

Eskişehir'de taksicilik yapan 57 yaşındaki Ali Yüce, Odunpazarı ilçesi Şair Fuzuli Caddesi'nin Adalar mevkii girişinde taksisine 40'lı yaşlarda erkek müşteri aldı.

Müşterisini Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın önüne bırakan Yüce, çalıştığı taksi durağına döndüğünde ön yolcu koltuğunun sağ tarafında desteler halinde 2 bin euro ile 1500 lira olduğunu fark etti.

Bıraktığı yerde tanıyan çıkmadı

Yüce, müşterisini bıraktığı yere dönerek apartman sakinlerine bu kişiyi sordu ancak herhangi bir sonuç alamadı.

Apartmanın kapısına olayı anlatan ve kendi numarasının da bulunduğu bir not bırakan Yüce, durak çalışanlarına bilgi vermesinin ardından paraları Odunpazarı Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Ali Yüce, polislikten emekli olduğu 2018'den bu yana taksicilik yaparak geçimini sağladığını söyledi.

"Parayı görünce heyecanlandım"

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Yüce, şöyle konuştu:

Arabayı durağa çektikten sonra cuma namazına gittim. Döndüğümde paspasları silerken kapı ile ön yolcu koltuğunun arasına düşmüş paraları gördüm ve bir anda heyecanlandım. Müşteriyi bıraktığım apartmandakilere sorduysam da bir sonuç alamadım. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Hemen kahyamıza, aracımda para bulduğumu söyledim. 'Paranın sahibi çıkarsa beni arayın' dedim. Ses çıkmayınca emniyeti aradım. Onlar da 'Bize getir' deyince parayı Odunpazarı Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim.

Yüce, paraların sahibini bulabilmek için bir haftadır Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası ve meslektaşlarıyla temas halinde olduğunu dile getirdi.

"Belki parasını arıyordur"

Böyle bir durumda herkesin kendisi gibi davranacağını düşündüğünü anlatan Yüce, şu ifadeleri kullandı: