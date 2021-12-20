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- Eskişehir'de tilki kurtaran köylülerin güldüren konuşması
Eskişehir'de tilki kurtaran köylülerin güldüren konuşması
Tellere dolanan bir tilkiyi kurtarmaya çalışan köylüler, kendi aralarındaki sohbetle izleyenleri güldürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 20.12.2021 - 11:22
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde tarladan geçen vatandaşlar, bir tilkinin tellere dolandığını gördü.
Bunun üzerine tilkiyi kurtarmaya başlayan çiftçilerin çektikleri video ise izleyenleri güldürdü.
"BİR KAMERA ÇAĞIRSAYDIK, TELEVİZYONA ÇIKARDIK"
İki erkeğin, tilkinin dolaştığı teli koparmaya çalışması sırasında yanında bulunan bir kadının, “Bir kameracı çağıraydık, televizyona çıkardık" diyerek yanındakine olayı görüntülemesini istemesi gülüşmelere neden oldu.
TELEFONUN ŞARJI BİTİNCE SONUNU ÇEKEMEDİLER
Aynı kadının telleri kesmeye çalışan adamlara uyarılarda bulunması dikkat çekti.
Uzun uğraşlar sonucunda tilki kurtarıldı, ancak köylüler, cep telefon şarjının bitmesi üzerine mutlu sonu çekemedikleri belirtildi.