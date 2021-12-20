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Eskişehir'de tilki kurtaran köylülerin güldüren konuşması

Eskişehir'de tilki kurtaran köylülerin güldüren konuşması

Tellere dolanan bir tilkiyi kurtarmaya çalışan köylüler, kendi aralarındaki sohbetle izleyenleri güldürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.