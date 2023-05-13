Eskişehir'de vatandaşın sorularına sinirlenen esnaf cama tepkisini belli eden yazı astı İşlek bir caddede büfe işleten esnaf, vatandaşların sıkça ulaşım kartı sormasından bunalınca, çareyi işletmesinin camına astığı sitem dolu yazı ile aradı ama çözüm olmadı.

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Gölcük sokakta büfe işleten bir esnaf, tepkisini yazıyla belli etti.

Şehir içi ulaşım kartını satmadığı halde vatandaşlar tarafından sıkça soru alınca, dükkanının camına sitem içeren bir yazı astı.

Gelen sorulardan kurtulacağı umuduyla astığı "ESKART yoktur, esbilet dolumu yoktur, dolum nerede yapılır bilmiyorum.

"Hala gelip soruyorlar"

Bilmiyorum dedim ya, yemin mi edeyim?” yazısıyla da çözüm bulamadığını belirten esnaf, “Hala gelip soruyorlar. Kimisi yazıya dilkat etmiyor kimisi de bilerek şaka olsun diye geliyor." dedi.

"Buradaki elemanlar bile söylemekten usanıyor artık"

Müşterilerden gelen 'Ulaşım kartı var mı?' sorusundan sıkıldığı için böyle bir çözüm denediğini söyleyen esnaf, yazının yaklaşık 1 yıldır camda asılı olduğunu söyledi. Bu önlemin de bir çözüm olmadığını belirten esnaf şöyle dedi: