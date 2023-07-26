Eskişehir'e gelen gurbetçiler halı ve kilim ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyor Evlenen çiftlerden sonra halı ve perde ürünlerine en çok talep gösterenler arasında olan gurbetçiler desenleri yurt dışında bulamadıklarını ifade etti.

İHA

Tatilerini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden gurbetçilerin ziyaretleri sürüyor.

Eskişehir'de de artan gurbetçi sayısı dikkat çekerken, yurt dışından gelen vatandaşların özellikle turistik bölgelerde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

Halı ve perde satışı yapan esnaf ise evlenen çiftlerden sonra en çok gurbetçi vatandaşlara satış yaptıklarını ifade etti.

Gurbetçi vatandaşların kendi kültürlerine özgü renkleri ve desenleri yurt dışında bulamadıkları için Türkiye’den alım yaptıklarını belirten esnaf, bazı noktalarda kur farkının da etkili olduğunu dile getirdi.

"Gurbetçilerin gelmesiyle müthiş bir talep olduğunu söyleyebiliriz"

Eskişehir’de esnaflık yapan Rahmi Yüksel, gurbetçilerin Türkiye'den yüksek miktarda halı ve perde alımı yaptığını söyledi.

Bunun aradıkları modelleri kendi ülkelerinde bulamamalarından ve kur farkından kaynaklandığını ifade eden Yüksel, şöyle dedi: