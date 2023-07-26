Eskişehir'e gelen gurbetçiler halı ve kilim ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyor

Tatilerini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden gurbetçilerin ziyaretleri sürüyor.
Eskişehir'de de artan gurbetçi sayısı dikkat çekerken, yurt dışından gelen vatandaşların özellikle turistik bölgelerde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.
Halı ve perde satışı yapan esnaf ise evlenen çiftlerden sonra en çok gurbetçi vatandaşlara satış yaptıklarını ifade etti.
Gurbetçi vatandaşların kendi kültürlerine özgü renkleri ve desenleri yurt dışında bulamadıkları için Türkiye’den alım yaptıklarını belirten esnaf, bazı noktalarda kur farkının da etkili olduğunu dile getirdi.
"Gurbetçilerin gelmesiyle müthiş bir talep olduğunu söyleyebiliriz"
Eskişehir’de esnaflık yapan Rahmi Yüksel, gurbetçilerin Türkiye'den yüksek miktarda halı ve perde alımı yaptığını söyledi.
Bunun aradıkları modelleri kendi ülkelerinde bulamamalarından ve kur farkından kaynaklandığını ifade eden Yüksel, şöyle dedi:
Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte yeni evlenecek çiftlerin talepleri başladı. Halı ve perde ihtiyaçlarını bizden talep edebiliyorlar. Gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte müthiş bir talep olduğunu söyleyebiliriz.
Çünkü onlar açısından fiyatlar daha uygun oluyor. Neticede bizim milletimiz yurt dışına çıksa bile asimile olmuyor. Türk milletinin edebi özelliği var. Burada kendi kültürlerine göre istedikleri renkleri ve desenleri çok rahat bulabildikleri için Türkiye'den yüklü miktarda alım yapıyorlar.
Gurbetçi müşterilerin geldiği bu dönemlerde bizim satışlarımız yüzde 30 oranında yükseliyor. Ama bu sene biraz daha fazla olmasını bekliyoruz çünkü paralarının değeri arttı.