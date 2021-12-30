Esthetic Hair Turkey En İyi Saç Ekim Merkezi

Esthetic Hair Turkey avantajları sizlerle. Türkiye, Meksika ve Brezilya şubelerinde %100 müşteri memnuniyeti sağlarken sıra Avrupa’da. Saç ekimi hizmetleri detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Saç Nakli Nasıl Yapılır?

Saç ekimi kişiye özeldir ve uygulanan teknikler kişiler arasında farklılık gösterir. Esthetic Hair Turkey kişiye özel saç ekim hizmeti ile %100 kalıcı saç ekimi gerçekleştirir. Saç ekimi de bir nevi organ nakli gibidir. Saç kökleri bir bölgeden alınır ve ihtiyacı olan bir bölgeye nakledilir. Saç nakli sırasında hasta acı veya ağrı yaşamaz. İşlem öncesi genel muayene yapılır ve hastaya en uygun teknik belirlenir. Gerekli bilgilendirmenin ardından operasyon başlatılır. Saç ekiminde kullanılan tekniğe göre birkaç seans sürebilir. İşlem sonrası hasta uyarılara dikkat ederek normal yaşantısına devam edebilir.

Saç Tıraş Edilmeden Saç Ekimi Yapılır Mı?

Seyrek saçlı kişiler saçlarını tıraş ettirmeden saç ekimi yaptırmak ister. Gelişen teknoloji ile saç kesmeden saç ekimi mümkündür. Tıraşsız saç ekiminde saçın tamamı değil 2-4 cm kadar bir bölgesi kesilir. Bu bölge genellikle en sık saç köklerinin olduğu ense kısmıdır. Tıraş edilen bölgeden saç ekimi yapılacak bölgeye yetecek kadar saç kökü alınır. Genellikle bir saç telinden 1-4 saç kökü çıktığı için çok az bir bölge tıraş edilerek yüksek miktar saç kökü elde edilir. Saç kökleri alındığında ömrünü uzatmak için özel bir sıvı içerisinde muhafaza edilir.

Saç Ekiminde Kanallar Nasıl Açılır?

Tüm saç ekim yönteminde saç ekim kanalı açılmaz. Bazı yöntemlerde kanallar açılırken bazılarında özel kalemler ile sadece saç kökünün girebileceği kadar çukurlar oluşturulur. Saç ekiminde çukur veya kanalların açılması önemli olup hekim tecrübesinin ortaya çıktığı noktadır. Esthetic Hair Turkey hekimleri saç köküne uyun büyüklükte ve derinlikte kanallar açarak saçların çıkma oranında ciddi başarılara imza atmıştır. Saç kanalları saçın doğal görünmesi ve sağlıklı uzaması için çok etkilidir. Kanallara saç kökleri 40 veya 45 dereceli açıyla tek tek yerleştirilir. Tüm kökler yerleştirildiğinde saç ekim işlemi sona erer.

Saç Ekiminde Kullanılan Teknikler

Esthetic Hair Turkey’in saç ekim yöntemleri çok çeşitli olup tüm yöntemler %100 başarı sağlar. Saç ekimi için en fazla tercih edilen teknikler:

Robotik Saç Ekimi: Saç kökleri saç ekim robotu tarafından toplanır ve hekim tarafından manuel olarak ekilir.

Saç kökleri saç ekim robotu tarafından toplanır ve hekim tarafından manuel olarak ekilir. DHI Saç Ekimi (doğrudan saç ekimi): Kanal açmadan doğrudan saç ekimi CHOI kalem kullanılarak saç ekimi yapılır.

Kanal açmadan doğrudan saç ekimi CHOI kalem kullanılarak saç ekimi yapılır. FUE Saç Ekimi: Kanal açma yöntemi kullanılır. Toplanan saç kökleri kanallara manuel olarak yerleştirilir.

Kanal açma yöntemi kullanılır. Toplanan saç kökleri kanallara manuel olarak yerleştirilir. Safir FUE Saç Ekimi : Özel safir uçlu kalem ile kanal açarak uygulanır. Saç kökleri toplanır ve manuel şekilde yerleştirilir.

Hekiminiz genel muayene sonrası en uygun yöntemi belirleyerek gerekli tüm bilgiyi hastaya verir. Genel olarak 6 saat süren operasyonlar sonrasında hasta taburcu edilir.