EURO 2020: Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Macaristan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020: Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Macaristan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020'de F Grubu'nun ilk maçında Macaristan-Portekiz karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Macaristan-Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Otoritelere göre Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) en zor grubu olan F Grubu'nda heyecan bugün başlıyor.

F Grubu'nun ilk maçında turnuvanın son şampiyonu Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Fenerbahçeli Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan, kozlarını Budapeşte’de paylaşacak.

Heyecanla beklenen mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Peki Macaristan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cüneyt Çakır, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına çıkıyor.

FIFA kokartlı hakem, 15 Haziran Salı günü oynanacak Macaristan - Portekiz karşılaşmasını yönetecek.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak Macaristan - Portekiz maçı, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma; TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.

MACARİSTAN- PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota