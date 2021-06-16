EURO 2020: İtalya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımızın rakipleri İtalya ile İsviçre karşılaşacak. Peki İtalya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında heyecan bugün başlıyor.

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Galler'le kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise Türkiye'yi 3-0 mağlup eden ve A Grubu'nun favorisi olan İtalya, İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

28 maçtır kaybetmeyen Gök Mavililer'in teknik direktörü Roberto Mancini, Kırmızı-Beyazlılar'ı da yenerek 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Bu noktada futbolseverler, İtalya-İsviçre maçına odaklandı. İtalya-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan İtalya-İsviçre maçının muhtemel 11'leri de merak ediliyor.

Peki İtalya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya-İsviçre maçı muhtemel 11'leri...

İTALYA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya-İsviçre maçı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Rus hakem Sergei Karasev Grande'nin yöneteceği karşılaşma, TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.

İlk maçında A Milli Takımı 3 - 0 mağlup eden İtalya sahaya grup lideri olarak çıkıyor. Galler ile 1 - 1 berabere kalan İsviçre ise 1 puanla ikinci sırada.

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic