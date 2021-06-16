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- EURO 2020: İtalya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020: İtalya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 09:40
- Güncelleme : 17.06.2021 - 01:04
Bu noktada futbolseverler, İtalya-İsviçre maçına odaklandı. İtalya-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan İtalya-İsviçre maçının muhtemel 11'leri de merak ediliyor.
İTALYA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya-İsviçre maçı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.
Rus hakem Sergei Karasev Grande'nin yöneteceği karşılaşma, TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.
İlk maçında A Milli Takımı 3 - 0 mağlup eden İtalya sahaya grup lideri olarak çıkıyor. Galler ile 1 - 1 berabere kalan İsviçre ise 1 puanla ikinci sırada.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic