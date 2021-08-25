Ev arayanlar dikkat: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar oldu?

Ev arayanlar dikkat: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar oldu?

Ev arayan vatandaşlar kira fiyatlarını araştırırken, kira fiyatlarını kentsel dönüşüm ve yüz yüze eğitimin başlayacak olması etkiledi. Peki, "İstanbul'da kira fiyatları ne kadar oldu?"

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması kira fiyatlarını etkilerken, kentsel dönüşüm ise ev bulma oranını azaltıyor.

Özellikle üniversitelerin açılması kira fiyatlarını bazı bölgelerde artırırken, ev arayanlar ise net bilgilere ulaşmak istiyor.

Ev arayan vatandaşlar, "İstanbul'da kira fiyatları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul'da kira fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ev kiralamalarda neredeyse yüzde 50-60 oranında artış olduğu görülüyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Son 2-3 ayda fiyatlar oldukça yükseldi. Bunun sebebini 2 bölgede başlayan kentsel dönüşüme bağladık.

Göztepe, Bostancı, Suadiye'nin sahil kesimleri yoğun taleple karşı karşıya kaldı ve fiyatlar hemen hemen ikiye katladı. Avcılar'da 1000-1500 olan 2 oda 1 salon ev bir anda 2500-3000'e kadar çıktı." diye konuştu.

KADIKÖY REKOR KIRDI

İstanbul’un fahiş fiyat artışlı kira rekortmeni ilçelerinden biri Kadıköy. Hem kentsel dönüşüm, hem üniversitelerin açılmasından kaynaklı öğrencilerin yoğun talebi nedeniyle Kadıköy’de kiralar neredeyse iki katına çıkmış durumda.