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- Evde bakım maaşı yattı mı, hangi şartlar gerekiyor? Evde bakım maaşına dair detaylar..
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi şartlar gerekiyor? Evde bakım maaşına dair detaylar..
Evde bakım maaşı alanlar, ağustos ayının gelmesiyle birlikte maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, "Evde bakım parası yattı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 15:31
- Güncelleme : 18.08.2021 - 15:37
Ağustos ayının üçüncü haftasının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı.
Evde bakım aylığı alanlar, "Evde bakım parası yattı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
Peki, "Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası ne zaman yatacak?"
EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
- Evde Bakım aylığı ödemelerini e- Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
- TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak, giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
- Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.
- Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
- Gelir kriterlerinin uygun olması,
- Bakıma muhtaçlık kriteri,
- Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
- Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar bin 657 liraydı.
- Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşları ve emekli maaşları gibi evde bakım maaşları zamlandı.
- 6 Aylık enflasyon rakamlarının ardından netleşen yüzde 8.45'lik zam oranını sonucunda evde bakım maaşları bin 797 liraya yükseldi.