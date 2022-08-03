Evden Eve Nakliyat Firması Tuzcuoğlu Nakliyat

Türkiye’de açılan ilk nakliye firması olan Tuzcuoğlu Nakliyat her zaman kurumsal ve profesyonel bir şekilde hizmet sunmaya devam ediyor

Evden Eve Nakliyat firması olarak yıllardır taşımacılık sektöründe profesyonel ve kurumsal bir şekilde hizmet sunan firmalardan biriyiz.

Taşımacılık sektöründe bir çok ödül almış sayılı firmalar arasında yer almaktayız. Bizler her zaman müşteri memnuniyetine önem veren çok da bir firmayız.

Bizleri kurumsal ve profesyonel yapan en önemli özelliğimiz sigortalı taşımacılık yapıyor oluşumuz. Sigortalı taşımacılık nakliyat hizmeti yapılırken yapılması gereken en önemli hizmetlerden birisidir. Müşterilerin mağdur olmaması adına her konuşmamızda sigortalı bir şekilde taşıma gerçekleştiriyoruz.

Taşıma yaparken herhangi bir durumda veya bir zararla karşılaştığımız zaman bu sigorta acentası tarafından karşılanmaktadır. Sigorta sistemimiz şu şekilde ilerlemektedir; Öncelikle müşterilerimiz firmamız ile görüşme sağlayıp çağrı merkezinizin ekspertiz hizmetinden faydalanmaları gerektiğini belirtiyor ve eksper hizmeti gerçekleştiriliyor.

Bu eksper hizmeti ile birlikte taşınma yapılacağı gün, gelecek olacak ekip, ambalaj sistemi, hangi aracın geleceği, ne kadarlık sigorta olacağı ve hangi saatler aralığında çalışılacak belirtilir. Bu hizmetle birlikte taşınma günü geldiği zaman sorunsuz bir taşınma ile karşılaşacaksınız. Bu hizmetimizde eşyaların sigortalama bedeli belirlenir.

Sigortalama bedeli belirlendikten sonra taşıma günü geldiği zaman eşyalara herhangi bir zarar geldiğinde bu zarar sorunsuz bir şekilde sigortalama tarafından karşılanmaktadır. Böylelikle müşterilerimiz firmaya güven sağlamış oluyor ve temiz bir nakliye gerçekleştirmiş oluyoruz.

Bizler müşterilerimize her zaman kurumsal ve profesyonel bir firmayla çalışmaları gerektiğini özellikle belirtiyoruz. Kurumsal ve profesyonel bir taşıma ile taşıma yaptıktan sonra herhangi bir sorun ile karşılaşmazsınız. Bizler yıllardır bu sektörde çoklu firmalar arasında yer almış kurumsal profesyonel ve sigortalı taşıma konusunda bir numara olmuş firmalardan biriyiz. Bizler için her zaman müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati çok büyük önem arz etmektedir. Sizler haftanın yedi günü 24 saat boyunca güvenle taşının diye bizler haftanın yedi günü 24 saat boyunca sizlere güvenli ve profesyonel hizmet sunmaya devam edeceğiz.

İstanbul Evden Eve Nakliyat firması olarak her zaman en iyisi olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerde güvenli mi profesyonel bir taşınma ile taşınmak istersiniz her zaman kurumsal bir firmaya ve bizlere tercih etmenizi tavsiye ederiz güvenli taşımanın tek adresi. Güvenle taşımak isterseniz Çağrı merkeziniz üzerinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.