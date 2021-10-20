Facebook'un adı değişiyor mu, yeni adı ne olacak?

Facebook'un adı değişiyor mu, yeni adı ne olacak?

En çok tercih edilen ve kullanılan sosyal medya platformu Facebook'un adının değişeceği iddia edildi. Bunun üzerine, "Facebook'un adı değişiyor mu?" sorusu gündeme getirildi.

Sosyal medya günümüzde giderek yaygınlaşırken, Facebook en eski mecralar arasında yer alıyor.

Yıllar geçmesine rağmen değerini kaybetmeyen Facebook, kullanıcı sayısını ise gittikçe artırdı.

Instagram'la yarış halinde olan sosyal mecra için bir iddia ortaya atıldı ve Facebook'un adının değişeceği gündeme geldi.

Facebook kullanıcıları bu konudaki doğru bilgileri öğrenmek için, "Facebook'un adı değişiyor mu, yeni adı ne olacak?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Facebook'un adı değişiyor mu, yeni adı ne olacak? İşte detaylar...

FACEBOOK'UN ADI DEĞİŞİYOR MU, YENİ ADI NE OLACAK?

Mark Zuckerberg'in şirketi Facebook Inc, adını değiştirmeyi planlıyor. The Verge'in özel haberine göre; CEO Mark Zuckerberg'in isim değişikliğini 28 Ekim'de şirketin yıllık Connect konferansında bahsetmeyi planladığı fakat daha erken açıklayabileceği ifade edildi.

Facebook ismi korunacak ancak Instagram, WhatsApp, Messenger ve Oculus'u içinde barındıran Facebook Inc, şirketi bir ana şirket altına taşınmış olacak.

Bu hamle ile şirketin hem son zamanlardaki skandallarının önüne geçmeyi planladığı hem de 'metaverse' konusundaki yatırımındaki ciddiyetini vurgulamak istediği ifade ediliyor.