Fahrettin Koca, Hakkari'de yaylada rahatsızlanan hastanın helikopterle alındığı anları paylaştı Hakkari'de rahatsızlanan hastanın ambulan helikopter ile hastaneye kaldırıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaya şifa diledi.

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Hakkari kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kaval köyü yaylasında 50 yaşındaki Muhammed Kaya, yaylada pancar otu toplarken, kalbinden rahatsızlandı.

Yaylada bulunan vatandaşların haber vermesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans dağlık bölgeye ulamadığı için Kaya'nın yakınları, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Van'dan kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri de kalp hastasına yaya olarak ulaşıp, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedye ile dağlık bölgeden ambulans helikopterin iniş yapacağı düz alana getirildi. Kaya, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Acil şifalar diliyoruz Mehmet Bey"

Hastaya şifa dileyen Koca, o anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı: