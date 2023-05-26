Hakkari kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kaval köyü yaylasında 50 yaşındaki Muhammed Kaya, yaylada pancar otu toplarken, kalbinden rahatsızlandı.
Yaylada bulunan vatandaşların haber vermesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans dağlık bölgeye ulamadığı için Kaya'nın yakınları, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Van'dan kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekipleri de kalp hastasına yaya olarak ulaşıp, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedye ile dağlık bölgeden ambulans helikopterin iniş yapacağı düz alana getirildi. Kaya, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Acil şifalar diliyoruz Mehmet Bey"
Hastaya şifa dileyen Koca, o anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Hakkâri’den 49 km uzaklıktaki Kaval köyünün yüksek kesimlerinde ani göğüs ağrısı şikâyeti ile 112 Acil'den yardım isteyen Mehmet Bey için UMKE ve 112 Acil ekiplerimiz harekete geçti. Hastamız, Ambulans Helikopterle Devlet Hastanesine nakledildi. Acil şifalar diliyoruz Mehmet Bey."