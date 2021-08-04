Fenerbahçe'de Caner Erkin depremi! Caner Erkin, Dinamo Kiev maçı kadrosuna neden alınmadı?

Fenerbahçe, yeni sezon önce Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak. Maç öncesi sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin şoku yaşanıyor. "Caner Erkin neden kadroya alınmadı?" soruları gündeme taşındı.

Fenerbahçe, bu sezonu Vitor Pereira yönetiminde açacak. Sarı-lacivertli ekip, Ali Koç'un başkanlığında yoluna Pereira ile devam edecek.

Her kulvarda şampiyon olmayı amaçlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçları yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yapacağı hazırlık maçlarından birisi ise Dinamo Kiev ile olacak.

Ukrayna ekibi ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor.

Tecrübeli sol bek, Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Bunun akabinde, "Caner Erkin neden kadroya alınmadı?" Caner Erkin kadroda yok mu?" soruları gündeme geldi.

Peki, "Caner Erkin neden kadroya alınmadı?" Caner Erkin kadroda yer almayacak mı?" İşte detaylar..

CANER ERKİN MAÇ KADROSUNA NEDEN ALINMADI?

Bu akşam Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Caner Erkin, Ukrayna ekibiyle oynanacak bu maçın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'den bu konuyla ilgili, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımı'nda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin'in çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmesine karar verilmiştir." açıklaması geldi.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Caner Erkin'le ilgili alınan bu karar kafaları karıştırırken oyuncunun yeni sezonda takım kadrosunda yer alma ihtimali zayıfladı.