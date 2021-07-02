Ferhan Şensoy kimdir? Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un sağlık durumu..

Ameliyat bölgesinde oluşan komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un sağlık durumu merak ediliyor. Peki Ferhan Şensoy kimdir, sağlık durumu nasıl?

Bir süre önce anjiyo yapılan Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ameliyat bölgesinde bir komplikasyon oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Ferhan Şensoy'un hayatı ve sağlık durumu merak edilirken usta sanatçının kızı Derya Şensoy, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralarak Rasim Öztekin'e devreden usta isim, Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi.

Peki Ferhan Şensoy kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un hayatı ve sağlık durumu...

FERHAN ŞENSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan sevindiren haber geldi. Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Derya Şensoy Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

26 Şubat 1951 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olan Ferhan Şensoy, Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmiştir.

Tek kişilik oyunu ''Ferhangi Şeyler'', 1987 yılından beri aralıksız devam eden ve en tanınmış oyunudur. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun olmuştur.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü almıştır.

Yine Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynamış ve aynı yıl Türkiye'ye dönmüştür. Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazmıştır.

Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol almıştır.

1978’de ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayımlanmasının ardından yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı ''Kızını Dövmeyen Dizini Döver'' ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurmuştur. Kendi eseri olan ''İdi Amin Avantadan Lavanta'' oyununda rol almış ve yönetmenlik yapmıştır.

Onlarca ödül alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme almıştır. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer alan Şensoy, 1988'de Derya Baykal ile evlenmiş ve 2004 yılında boşanmıştır. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı vardır.