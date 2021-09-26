Fethiye'de 254 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Göçmenler, operasyonun ardından karaya çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor..

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 254 düzensiz göçmen yakalandı.

CENNET KOYU'NDA YAKALANDILAR

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Faralya Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan takibin ardından Cennet Koyu'nda bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler yakalandı.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEKLER

Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 254 düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.