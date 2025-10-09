Fırın kapağına havlu asan yandı: Bakın neye yol açıyor

Ev temizliği ve düzeni konusunda pratik çözümler bulmak, çoğu zaman alışkanlıklara dönüşüyor.

Ancak bazı küçük görünen davranışlar, ciddi güvenlik riskleri doğurabiliyor.

Bunlardan biri de, fırın kapağının üzerine havlu asma alışkanlığı.

Uzmanlar, bu davranışın dezavantajları olduğunu söylüyor.

Fırın kapağına asılan havlular, özellikle gazlı ocaklara yakınsa, kolayca alev alabiliyor. Fırını ısıtırken yükselen sıcak hava veya alev teması, saniyeler içinde yangına neden olabiliyor.

Fırın kapağında bulunan havalandırma delikleri, cihazın iç ısısını dengede tutmak için tasarlanmıştır. Ancak bu deliklerin havluyla kapatılması, hava dolaşımını engelleyerek cihazın aşırı ısınmasına yol açıyor.

Fırın kapağına asılan havlular, yemek buharı ve yağ kokularını kolayca emiyor. Sürekli nemli kalan bu yüzey, zamanla bakteri ve küf oluşumu için elverişli hale geliyor.

Uzmanlar, havluların fırın kapağı yerine uzak bir askıya veya tezgah kenarına asılmasını öneriyor. Böylece hem cihazın ömrü uzatılabilir hem de mutfakta güvenli ve hijyenik bir ortam sağlanabilir.