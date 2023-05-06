Flamingolar bu yıl da Burdur'a misafir oldu Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü "pembe kanatlı misafirleri" sayesinde hareketlendi.

AA Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktası olarak flamingoları da ağırlıyor. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü de flamingoların uğrak notlarından. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Yarışlı Gölün'deki flamingoları dronla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından görüntüleri,"Yarışlı Gölü'nün zarif misafirleri flamingolar. Burdur Yarışlı Gölü'nün göçmen misafirleri flamingolar, yaz aylarını geçirmek üzere göle geldi." notuyla paylaştı. Yarışlı Gölü sığ olduğu için flamingolar rahat ediyor Suyu alkali, tuzlu ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, sığ olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Göle 3 binin üzerinde flamingo geliyor Yarışlı Gölü, bu yıl yaklaşık 3 binin üzerinde flamingonun yanı sıra kılıçgaga, uzunbaçak, kumkuşu, dövüşkenkuş gibi su kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.