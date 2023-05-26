Fransa'dan bisikletle hacca gitmek için yola çıkan yazar İstanbul'da Küresel ısınmaya dikkat çekmek adına Fransa'dan bisikletle hacca gitmek için yola çıkan Fas asıllı Fransız yazar Nabil Ennasri, İstanbul'a ulaştı.

Küresel ısınmaya dikkati çekmek ve Müslümanların tarihteki aylar süren hac yolculuğunu yaşatmak amacıyla bisikletle Mekke'ye gitmek isteyen 41 yaşındaki yazar Nabil Ennasri, 22 Nisan'da Paris'ten yola çıkarak İstanbul'a ulaştı.

Nabil Ennasri, Fatih Camii önünde Kur'an kursu öğrencilerince çiçeklerle karşılandı.

Cami avlusunda bisiklet sürüp çocuklarla selamlaşan Ennasri'ye Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş eşlik etti.

İstanbul'da 5 gün kalacağını belirten Ennasri pazar günü yolculuğuna devam edeceğini söyledi.

Bu yolculukla, gelecek nesiller için önemli olan doğayı koruma konusuna dikkati çekmek istediğini dile getiren Ennasri, "Bu durum karşımızda büyük bir tehdit olarak duruyor. Tüm dünya küresel ısınmadan etkileniyor. Maalesef bu konuda farkındalık az. Bence bu tür yolculuklar, küresel ısınma gibi konulara dikkat çekmek için önemli. Bu yolculuktaki ikinci hedefim ise eski zamanlarda insanların ne tür zorluklar yaşayarak hacca gittiğini anlayabilmek, yürüyerek uzun süren yolculuklarını anlayabilmek." ifadesini kullandı.

Ennasri, daha önce de birçok kez geldiği Türkiye'yi sevdiğini belirterek "Benim için dua edin. Paris'ten buraya gelmek için şimdilik 3 bin kilometre yol yaptım. 3 bin kilometre daha sürmeye devam edeceğim. Ama bu yolculuk için değer. Çünkü konu çok önemli. Bu konuya dikkat etmeliyiz ve odaklanmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde doğaya, canlılara olan saygı konusu işleniyor. Bütün bunlar bizim çevreye, doğaya saygılı olmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.