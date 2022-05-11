French Bulldog köpeklerde eğitim ve bakım sürecine çok dikkat edilmelidir. Oyuncu ve oldukça eğlenceli bir köpek ırkı olarak bilinen French Bulldog köpekler küçük ırk köpeklerdendir.

Vücutları her ne kadar küçük olsa da geniş ve yarasa tipli kulakları ile dikkat çekerler.

Sahiplerine aşık olan French Bulldog köpeklerin ev içindeki diğer kişiler ile de uyum içerisinde yaşayabildiklerinin altını çizmek gerekir. Sürekli olarak sevdikleri ile vakit geçirmekten hoşlanan French Bulldog’lar oldukça ağır bir kemik ve kas yapısına sahiptir.

Kare görünümlü kafa yapısı dışında derisinin gevşek ve kırışık olması da ilk olarak dikkat çeken belirleyici fiziksel özelliklerindendir. Dünya üzerindeki en popüler küçük ırk köpeklerden biri olan French Bulldog’lar ev içerisinde beslenebilecek en ideal seçimlerden biri olabilir.

French Bulldog Köpeklerin Eğitim Süreci

French Bulldog köpeklerin eğitimi kesinlikle profesyonellik isteyen bir iştir. Yavru döneminden itibaren itaat ve sosyalleşme eğitimlerine başlanılması gerekmektedir.

Sevginiz ve ilginiz onu çok çabuk bir şekilde şımartacağı için bazen odaklanma sorunu yaşayabilir. Ancak ödül mamaları ile birlikte olumlu davranışlarını daha kolay pekiştirmesini de sağlayabilirsiniz.

Bağımsızlığına düşkün ve biraz da inatçı bir karaktere sahip olan French Bulldog köpekler bir o kadar da akıllıdır. Sahibini sürekli olarak memnun etmek isteyeceği için de eğitim sırasında sizlere pek fazla zorluk çıkartmayacaktır.

Ancak inatçılığını kırabilirseniz her yaşta onun yeni bir şeyler öğrenmesini de sağlayabilirsiniz. Lider konumuna geçmek isteyecektir. Bunun önüne geçmek için yavru döneminden itibaren French Bulldog köpeklere oyunlar eşliğinde eğitim vermelisiniz.

Oyun oynamayı oldukça seven bir köpek cinsi oldukları için oyun içerisinde kısa komutlar verebilirsiniz. Ancak dikkatini dağıtmayacak bir ortamda eğitim vermeniz gerekmektedir.

Yavru French Bulldog’ların bu dönemde parka götürülmesi veya diğer evcil hayvanlar ile ve çocuklarla sosyalleşmesi gerekmektedir.

Diğer hayvanlar ile iletişim içerisinde olan French Bulldog’lar daha iyi huylu ve ılımlı bir şekilde yetiştirilebilir. Yavru iken almış olduğunuz French Bulldog için ilk olarak ev içi tuvalet eğitimini vermelisiniz.

Bunun yanı sıra itaat ve alan koruma eğitimleri de erken dönemde verilmelidir. Ayrıca köpeğinizin karakterini iyi analiz etmeli ve ihtiyacı olan diğer eğitimler için de erken dönemde ona bir şeyler öğretmeye başlamalısınız.

Yavru French Bulldog Köpeklerde Bakım Ve Beslenme

French Bulldog köpeklerin kürkleri yapı gereği çok fazla tüy dökmemektedir. Bunun için de diğer küçük ırk köpeklere nazaran French Bulldog’ların ekstra bir tüy bakımına ihtiyacı olmadığını söyleyebiliriz.

Ancak yine de haftada bir kez olmak üzere orta sert bir köpek fırçası ile kürkünü taramalısınız. Bu sayede hem kürkünün daha sağlıklı olmasını hem de kürkünün içerisinde biriken ölü tüylerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

French Bulldog köpek cinsi orta derecede tüy dökerler. Ancak mevsim geçişlerinde biraz daha fazla tüy dökme eğilimleri olabilir. Bu dönemde haftada üç veya dört kez kürkünü taramanız bakımı için yeterli olacaktır.

French Bulldog cinsi köpeklerin derisi kırışık olduğu için deri temizliğine çok dikkat edilmelisiniz. Kırışık olan ve katlı olarak bulunan bölgelerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve kuru ve temiz tutulması gerekmektedir. Derisini nemli bir bez ile silebilir ve sonrasında kurulayabilirsiniz.

French Bulldog köpeklerin iki ayda bir yıkanması banyo temizliği için yeterli olacaktır. Ayda bir kez tırnaklarını düzenli olarak kısaltmalı veya kesmelisiniz. French Bulldog köpeklerin dişlerinde erken dönemde bile sorunlar meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için haftada birkaç kez dişlerini fırçalamalısınız.

French Bulldog köpeklerin bakımı için en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de ısı hassasiyetine sahip olmalarıdır. Sıcak veya soğuk havalarda oldukça hızlı bir şekilde hasta olabilirler. Bunun için onun rahat edeceği sıcaklık derecesinde bir yaşam alanı hazırlamalısınız.

French Bulldog köpeklerin beslenmesi için küçük ırk ve bu cins özel olarak üretilen kuru mamaları tercih edebilirsiniz. Ama seçiciliği bulunan French Bulldog köpekler sevdikleri mamayı bulana kadar bazı mamaları yemeyi reddedebilir.

Evde pişireceğiniz bazı besinler ile de sevimli dostunuzu besleyebilirsiniz. Ancak aşırı yağlı besinleri vermekten kaçınmalısınız. Günde iki öğün olacak şekilde ve yüksek kaliteli kuru mamalar ile French Bulldog köpeklerin beslenmesini sağlayabilirsiniz.

French Bulldog Fiyatları

French Bulldog fiyatları köpeğin şeceresine, yaşına, cinsiyetine ve genel sağlık durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Oldukça nadir bulunan mavi gözlü French Bulldog köpekler diğerlerine göre daha yüksek fiyatlıdır. Ancak French Bulldog köpek fiyatları için ortalama olarak 3.000 TL’den başlayan fiyatlardan bahsedilebilmektedir.

Safkan French Bulldog Nasıl Anlaşılır?

Kare yüz hatları ve yarasa kulakları ile French Bulldog köpekler kendini ayırt edebilmektedir. Ayrıca derisinin kalın ve kırışık yapıda olması da safkan French Bulldog’ların en belirleyici özelliklerinden biridir.

Bunun dışında kemiklerinin oldukça sağlam ve vücudunun kaslı olmasına dikkat edilmelidir. Kuyruğu oldukça kısa ve gözleri iri ve badem şeklindedir. Küçük bir ırktır.