Gaziantep'te 2 tonluk su aygırlarına özel kış menüsü

Gazi Hayvanat Bahçesi'nde su aygırları için özel kışlık menüler hazırlandı. İncir, üzüm ve keçi boynuzu ile beslenen su aygırları için doğal ortamlarını aratmayan barınakta ısıtmalı havuzlar yapıldı.

Dünya genelinde sıralamada 4'üncü Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, havaların soğumasıyla hayvanlar için de kış hazırlıkları başladı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılırken, sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri de mevsime göre düzenleniyor.

Hayvanların bakımı özenle yapılıyor

Mevsim değişikliği sebebiyle kışlık kafeslerine alınan hayvanlar, kış boyunca teknolojik altyapısıyla yerden ısıtmalı kafeslerde barındırılacak ve yüksek kalorili gıdalar ile beslenecek.

Su aygırları mevsim sebze ve meyveleriyle besleniyor

1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde, 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, her biri 2 ton ağırlığında 3 su aygırı da bulunuyor. Kışlık barınaklarına alınan ve görevliler tarafından biber, elma, havuç, ıspanak, kabak gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile beslenen su aygınlarına, kışın enerjilerinin yüksek tutulması için kurutulmuş incir, üzüm ve keçi boynuzu takviyesi yapılıyor.

Görevlilerin elleri ile beslediği su aygırları, ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

Daha çok enerji verecek besinler veriliyor

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, havaların soğuması ile beraber hayvanları kışlık barınaklarına almaya başladıklarını söyledi. Kış aylarında menülerin de değişmeye başladığını ve hayvanları daha çok enerji verecek besinler ile beslemeye başladıklarını anlatan Özsöyler, şunları kaydetti:

"Su aygırları için kışa özel menü hazırladık"

"Su aygırları için de kışa özel menü hazırladık. Hipopotamları elma, havuç, ananas, pırasa, biber, domates, limon, kış kabağı gibi meyve-sebze ağırlıklı besinlerle besliyoruz ama bu hayvanların derilerinin altındaki yağ tabakalarının üşümemeleri için enerjilerinin artması gerekiyor. Havaların soğumasıyla birlikte hayvanları daha çok enerji verecek ve kendilerini daha çok sıcak tutacak besinlerle beslemeye başladık. Kışlık menülerimiz şu anda verilmeye başlandı.





"Yazlık ve kışlık barınaklarında havuzlarımız bulunuyor"



Hipopotamların bizde hem yazlık hem kışlık barınakları mevcut. Özellikle bu hayvanlar suyu ve çamuru çok seven hayvanlardır. Bu hayvanların derilerinin mutlak suretle kurumaması gerekiyor, bu yüzden sulu alanları tercih ediyorlar. Bu nedenle su aygırlarımızın yazlık ve kışlık barınaklarında havuzlarımız bulunuyor. Kışlık havuzlarımız aynı zamanda ısıtmalı havuzlardır. Kışın da havuzlarını ısıtarak kendilerine doğal bir ortam sağladık.





Su aygırları günlük 50 kilo meyve ve sebze tüketiyor

Her hipopotamımız günde yaklaşık olarak 50 kilo meyve ve sebze tüketiyor. Bu hayvanlarımıza ayrıca enerjilerini yüksek tutmak için kuru incir, yonca, üzüm ve keçiboynuzu takviyesi yapıyoruz.





"Yıllık 5 milyon misafir ağırlıyoruz"

DHA'nın haberine göre, Gaziantep Hayvana Bahçesi'ne gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına ve Türkiye'nin her noktasından ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Özsöyler;

''Doğal yaşam parkımız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü dünyanın ise 4'üncü doğal yaşam parkı. Burada yıllık 5 milyon misafir ağırlıyoruz. Burası Türkiye'nin her noktasından ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi sürecinde biraz ziyaretçi sayımız düşmüştü. Pandemi sonrasında insanlar açık alanlara daha çok revaç göstermeye başladı. Şu ana kadar 4 milyon 100 bin ziyaretçimiz oldu. Yıl sonuna kadar bu rakamı 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Okulların ara tatil olmasıyla birlikte ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış yaşandı." dedi.





