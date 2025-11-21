Gaziantep'te evinde atölye kurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş İslahiye'ye bağlı kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Ünal, asrın felaketinde evi hasar alınca gemi maketi yapmaya 2 yıl ara vermek zorunda kaldı.

Depremde hasar alan evini yeniden onarıp, atölyesini kuran Hakkı Ünal, ağabeyinden öğrendiği maket gemi yapımını zamanla geliştirdi.

Emekliliğin ardından zamanının büyük çoğunluğunu maket yapımına ayıran Ünal, hayalini kurduğu gemileri kafasında tasarladıktan sonra isteğe göre üzerine yazı yazıp, ışıklandırarak Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE MAKET GÖNDERDİM"

32 yılda irili ufaklı yüzlerce gemi maketi yaptığı belirten Hakkı Ünal, hobisinin bir tutkuya dönüştüğünü belirterek, "Boş durmamak adına cezaevinde görev yapan ağabeyimden öğrenerek başladığım gemi maketi yapma işini güvenlik koruyucusu olmama rağmen bırakmadım.

32 yıldır sürdürüyorum. Asrın felaketinin ardından 2 yıl ara verdiğim, çok sevdiğim bu işi tekrar devam ettiriyorum.

Sabırla işlediğim, beni hayata bağlayan gemi maketi yapma işine yeniden başladım. Bugüne kadar yüzlerce irili ufaklı yaptığım maketleri Türkiye'nin her yerine gönderdim.

Evde en büyük yardımcım eşim, yoğun talepten dolayı siparişleri ancak 1 veya 2 ay sonrasına teslim edebiliyorum." dedi.