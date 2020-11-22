Dükkanın dışındaki kaldırımda tatlı yiyen vatandaşa, zabıta memurları müdahale ederken, verdiği ilginç tepki kameralara yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlarda yemek-içmek yasak…

Sadece sipariş edilen ürün alınıyor, sonrasında da evlerin yolu tutuluyor. Ancak yine de bu kural pek anlaşılmışa benzemiyor.

Görüntünün adresi Gaziantep…

DÜKKANIN ÖNÜNDE TATLI YERKEN ZABITA GÖRDÜ

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği şu günlerde il bazında tedbirler uygulanırken, bir vatandaş tatlı almaya gitti.

Tatlısını eve gitmeden dükkanın önündeki kaldırımda yemeye başlayan vatandaşı, o sırada sokaktan geçmekte olan zabıta ekipleri fark etti.

Zabıta personeli elinde tatlı gördüğü vatandaşa, “Hayırdır” diye sordu, “Tatlı yiyorum, gel beraber yiyelim” cevabını aldı.

Gaziantep'te kaldırımda tatlı yiyen adamın yasak tepkisi İZLE

“İÇERİDE YASAK, DIŞARIDA YASAK, NEREDE YİYEYİM”

“Normalde yasak, içeride yedirmiyorlar mı?” diyen zabıtaya, bu kez tatlı yiyen vatandaş daha sert çıktı.

“İçeriye giriyorum yasak, dışarıda yasak. Nerede yiyeyim arkadaş ben bunu?” şeklinde isyan eden vatandaşın izleyenleri hem üzdü hem de tebessüm ettirdi.