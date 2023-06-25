Gaziantep'te konteyner kentten gelin çıktı Nurdağı'nda düğün hazırlığı enkaz altında kalan Sultan Büşra Kılınç, hayırsever bir vatandaşın yardımıyla dünyaevine girdi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 8 ay önce nişanlanan Sultan Büşra Kılınç, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün hazırlıkları yaptığı günlerde, ailesiyle birlikte depreme yakalandı.

Kılınç ailesinin evi yıkılırken, Sultan Büşra'nın çeyizi de enkaz altında kaldı.

Kılınç ailesi, önce çadır kente ardından Fatih Mahallesi’ndeki konteyner kente yerleştirildi.

Bu süreçte Sultan Büşra ve nişanlısı Fatih Çelik yeniden düğün hazırlıklarına başladı.

Hayırsever çeyizini dizdi

Bunu duyan bir hayırsever, Sultan Büşra Kılınç'ın tüm çeyiz masraflarını karşıladı.

Düğün günü geldiğinde ise Sultan Büşra, evi yerine konteyner kentten gelinliğiyle çıktı. Gelin ve damat, konteyner kentte alkışlar arasında nikah salonuna hareket etti.

"Buruk mutluluk yaşıyoruz"

Kızının gelinliğiyle evi yerine, konteyner kentten çıkmasının kendilerinde buruk bir mutluluk yarattığını söyleyen Hüseyin Kılınç, şunları söyledi: