İHA

Suriye'nin Beşar Esad yönetiminden kurtulmasıyla yıllar önce ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin anavatanlarına dönüş heyecanları sürüyor.

Yıllar önce iç savaştan kaçarak Gaziantep'e sığınan İsmail Keleş de, yeniden hayat kurduğu bu şehirde 10 yıldır esnaflık yapıyor.

Ülkesinin yeniden özgürleşmesiyle doğduğu topraklara kesin dönüş yapmak isteyen Keleş, elinden çıkarabilmek için dükkanındaki tüm ürünlerin fiyatını yarı yarıya düşürdü.

"SURİYE'NİN ERDOĞAN GİBİ BİR LİDERE İHTİYACI VAR"

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan 52 yaşındaki İsmail Keleş, Suriye'nin yeniden inşası ve huzurun sağlanması adına güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bizim ülkemizde de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasını istiyoruz. Erdoğan, halkının yanında duran ve kalkınma sağlayan bir lider. Suriye'nin de böyle bir lidere ihtiyacı var” dedi.

"ÜRÜNLERİ BİTİRİP KENDİ ÜLKEMİZDE YENİ BİR DÜZEN KURACAĞIZ"

Kısa zamanda vatanlarına dönmek istediklerini söyleyen esnaf Keleş, “Esad devrildi biz de kurtulduk. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Evlerimizi gidip yapacağız. Vatanımıza gidip toprağımıza kavuşmak istiyoruz. Buradaki işlerimizi halledip en kısa zamanda Suriye'ye döneceğiz. Burada sattığımız ürünlerin fiyatını düşürdük. Amacımız en kısa zamanda dükkandaki ürünleri bitirip kendi ülkemizde yeni bir düzen kurmak” şeklinde konuştu.

"ESAD 3 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ÖLDÜRDÜ"

Zulmün olmadığı bir Suriye için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden esnaf Keleş, “Esad 3 milyondan fazla insanı öldürdü. Kendi vatandaşına çok zulüm etti. Biz Suriyeliler olarak Esad'ı Allah'a havale ettik. Esad'ın zulmü olmadan yeni bir Suriye inşa edeceğiz. Suriyelileri huzurlu bir ülke bekliyor” diye konuştu.