Gaziantep'te yaşayan çift birlikte okuma-yazma öğrendi Eşlerden biri 62 diğeri 51 yaşındaydı. Okuma yazma bilmiyorlardı. Bu durum hayatlarını zorluyordu. Açılan kurstan birlikte yararlanmak istediler. Sırada da yan yana oturarak gayret ettiler ve birlikte yeni bir hayata başladılar.

AA

Gaziantep'te yaşayan ve daha önce çeşitli nedenlerle okula gidemeyen Ömer ve Semiha Uğur çifti, okuma yazma öğrenmek için birlikte çalışıyor.

Uğur çifti, günlük hayatta yaşadıkları zorlukları aşmak, "Bu yaşta okuma yazma bilmiyor musunuz?" sorusuna muhatap olmamak için kursa gitmeye karar verdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde açılan kursa katılan çift, kısa sürede gösterdikleri gayretle ilerleme sağladı.

62 yaşındaki Ömer Uğur, daha önce okuma yazma öğrenmediği için birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

"Eskiden otobüsün nereye gittiğini, üzerindeki yazıyı okuyamazdım"

Kalabalık ortamlarda daha da zorlandığını anlatan Uğur, şunları kaydetti:

İşe giderken otobüse binmek isterdim, otobüsün nereye gittiğini, üzerindeki yazıyı okuyamazdım, kimseye de soramazdım. Bankamatiğe gidiyordum, yanımdaki vatandaşlara söylerdim 'Maaşımı çekmeye yardım eder misiniz' diye. Alışverişe gittiğimde de sıkıntı yaşıyordum. Fiyatlarını falan bilmiyordum ama şimdi az da olsa öğrendim kısa sürede. Eşimle kursa gelmek çok güzel bir duygu.

Okumaya ve yazmaya başladı

Kursa 3 ay önce başladığını belirten Ömer Uğur, okumaya ve yazmaya başladığını, matematik işlemleri de yaptığını dile getirdi.

Ailesi daha önce destek vermediği için okula gidemedi

51 yaşındaki kursiyer Semiha Uğur da ailesi daha önce destek vermediği için okula gidemediğini ifade etti.

"Yaşına bak okumuşluğun yok mu?" sorusu üzüyordu

Günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları şimdi çözmeye başladığını aktaran Uğur, şöyle devam etti:

Eskiden babam 'Kızların okuması iyi olmaz' derdi. Beni okutmadılar. 5. sınıftan sonra anneler okula gidiyordu, o zaman 2 ay gitmiştim. Evde alfabeleri kendi çabamla okumaya başladım. Bir gün otobüs durağına gittim, yanımdakilere 'Bu otobüs üniversiteye gider mi' dedim. Bana 'Yaşına bak okumuşluğun yok mu?' dediler. Ondan sonra hırslandım.

Okuma yazma kurslarını hayata geçirenlere teşekkür eden Uğur, kursta birçok şeyi öğrendiğini söyledi.

"Şimdi hayata sımsıkı sarıldım"

Kursta diğer arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Uğur, şöyle konuştu: