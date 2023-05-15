Geçen yıl çocukların velayeti çoğunlukla anneye verildi Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 180 bin 592 çocuk etkilendi. Velayetlerin yüzde 75,7'sini anne, yüzde 24,3'ü ise babaya verildi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2022" sonuçlarına göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,17 kişiye geriledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2022 yılında 180 bin 954 çift boşanırken 180 bin 592 çocuk velayete verildiğini belgeledi.

Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü.

Hane halklarının yüzde 10,3'ü tek ebeveyn ve çocuklu

Türkiye'de 2022'de toplam hane halklarının yüzde 10,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oluşturdu. Toplam hane halklarının yüzde 2,3'ünü baba ve çocuklar, yüzde 8'ini ise anne ve çocukların bulunduğu hane halklarının oluşturduğu belirlendi.

Çocuklar en çok aileleri ile mutlu

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2022 sonuçlarına göre, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 67,6 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu yüzde 16,3 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eş, yüzde 3,8 ile anne/baba ve yüzde 1,9 ile torunlar takip etti.

Velayetlerin yüzde 75,7'sini anne, yüzde 24,3'ünü babaya

Boşanma istatistiklerine göre, kesinleşen boşanma davalarıyla geçen yıl 180 bin 954 çift boşandı, 180 bin 592 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin yüzde 75,7'sini anne, yüzde 24,3'ünü baba aldı.