Geri sayım başladı: İslam alemi için kritik tarih! 20 gün sonra...

Üç Aylar, İslâm dünyasında manevi yoğunluğun arttığı, ibadet ve kulluk bilincinin derinleştiği özel bir zaman dilimidir. Bu dönem, Hicrî takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar.

Müslümanlar için yılın en bereketli ve en faziletli dönemlerinden biri kabul edilir.

Recep; Manevi hazırlık ve tövbe ayı

Şaban; İbadetin artırıldığı, Ramazan’a hazırlık ayı

Ramazan; Oruç, Kur’an ve rahmet ayıdır.

Her yıl iple çekilen Üç Aylar için geri sayım başladı.

Müminler, dört gözle beklediği döneme kavuşmak için gün sayıyor.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025

21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun ilk adımı olacak.

Bu dönem Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı süreci kapsayacak.