Giresun’da kemençe eşliğinde çay hasadı yapıldı Giresun fındık hasadını bitirdi şimdi çay toplamaya başladı. Bir bahçede çay toplarken aynı anda kemençe çalışması ise renkli görüntülere sahne oldu.

AA

Giresun'un Eynesil ilçesinin Ören beldesinde düzenlenen etkinlikte, kemençe ve horon eşliğinde bahçeye giren üreticiler çay hasadı yaptı.

Kemençe ve horonlarla başlayan hasatta yöresel kıyafetle çaylığa giren kadınlar kemençe eşliğinde çay topladı.

Türkiye'nin en kaliteli fındığının yetiştirildiği Giresun’un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.

Etkinliğe katılan Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, hasat döneminin kazasız, belasız, bereketli geçmesini temenni ederek şöyle konuştu:

Hasat döneminin bereketli geçmesini temenni ediyorum. Az önce burada üretilen çayın tadına baktım. Erzurumlu olarak söylüyorum ki çay burada üretiliyor ama Erzurum’da tüketildiğini söyleyebilirim. Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’un doğusundaki ilçelerde çay tarımı da önemli bir yer tutarak istihdama katkı ağlıyor.

"Çay üretimi istihdamı artırarak, göçü önlüyor"

Giresun’un özellikle Eynesil ilçesinde çay tarımının istihdama katkı sağlayarak göçün önlediğini ifade eden Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, şu değerlendirmede bulundu:

Giresun’da fındığın yanık sıra en yoğun çay yetiştirilen ilçe Eynesil’dir. İlçe ekonomisine en çok katkıyı sunan çay ürünüdür. Mayıs sonunda başlayan ilk sürgün çay hasadı haziran sonuna kadar devam eder. Özel çay üretiminin yanı sıra özel sektör çay fabrikaları istihdama çok ciddi katkı sağlar. Çay üretimi olmasaydı ilçe halkımız çok göç verirdi. Çay istihdamı artırdığı gibi göçün de önüne geçmektedir.

"Süreç zorlu"

Kemençeler eşliğinde çay hasadı yapan üreticiler de çayın yağmur güneş demeden hasat etmenin zorluklarını ifade ederek, çay hasadı başladığında zorlu bir süreç yaşadıklarını söylediler.