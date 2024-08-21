Gökçe delicenin Iğdır'dan Arktik Okyanusu'na göçü izlendi Iğdır'dan uydu vericisiyle takibe alınan gökçe delice, 170 günde 7 bin 382 kilometre yol alarak Arktik Okyanusu kıyılarına uçtu.

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AA & Ensonhaber

KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde yürüttüğü kuş araştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Aras Nehri üzerine kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan bilim insanları, bölgeye gelen kuşları halkalayarak uydu vericileriyle izlemeye alıyor.

Bölgedeki önemli yırtıcı türlerden biri olan gökçe delice (Circus cyaneus) ise 27 Şubat tarihinde uydu vericisi ile donatıldı.

1 HAFTADA 4 ÜLKEDEN GEÇTİ

Daha sonra doğal ortamına bırakılan delice, bir süre Aras Nehri kıyısında vakit geçirdikten sonra 3 Nisan'da Ermenistan'a, buradan da aynı gün Gürcistan'a geçip 4 Nisan'da Rusya'ya ulaştı.

Ara ara molalar verip besin depolayarak göç macerasına devam eden delice, 7 gün sonra Rusya'ya bağlı Çuvaşistan'daki Almanchino'ya varıp burada bir süre konakladı. 19 Nisan'da tekrar kuzeye doğru göçe devam eden ve 2 gün sonra aynı ülkenin kuzeyindeki Belgorod'a bağlı Alekseevka'ya varan delice, buradan geri dönerek 24 Nisan'da Ural Dağlarının batısında yer alan Kirov'a yakın tarım alanlarına yerleşti.

Burada bir süre konaklayıp 10 Mayıs'ta tekrar kuzeye göç eden delice, yol boyunca ormanlık, vadi, tarım alanı ve yerleşim yerlerinde molalar verip 20 Mayıs'ta Peçora Nehri'nin bulunduğu alana vardı.

Burada avlanan delice, 30 Mayıs'ta Arktik Okyanusu kıyısındaki Nenets Özerk Bölgesi'ne geçip kuzeye göç yolculuğunu tamamladı.

EN HIZLI UÇUŞU SAATTE 77.4 KİLOMETRE

Toplamda 7 bin 382 kilometre kanat çırpan delice, bu süreçteki en yüksekteki uçuşunu 2 bin 854 metreyle Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesini geçerken gerçekleştirdi. Gökçe delice, göç yolculuğunda en hızlı uçuşunu ise saatte 77,4 kilometre hızla yaptı.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi istasyon sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine, bölgedeki kuş araştırma çalışmalarının sonbahar etabının devam ettiğini söyledi.

Takibe alınan deliceyle ilgili verileri aktaran Eryılmaz,

Uydu vericisiyle izlediğimiz önemli yırtıcı türlerinden biri de gökçe delice. 170 gün önce uydu vericisi taktığımız bir birey ve Arktik Okyanusu kıyılarına ulaştı.

dedi.

Eryılmaz, delicenin göç yolculuğunda ulaştığı yükseklik ve hız konusunda bilgi vererek,

Ulaştığı maksimum irtifa 2 bin 854 metre olurken, hızı da 77 kilometre oldu. Gökçe delice önemli bir yırtıcı türü, uzun göç rotasında Aras Vadisi'ni de kullanan türlerimizden biri. Uydu verisiyle önemli türleri izleme çalışmalarımız devam etmektedir.

diye konuştu.