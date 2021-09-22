Google'dan 'Sonbahar' doodle'ı! İşte başlangıç ve bitiş tarihleri...

Arama motoru Google, sonbahar başlangıcını hatırlatmak amacıyla doodle ile kullanıcılarını karşıladı. Peki sonbahar başladı mı? İşte sonbahar başlangıç ve bitiş tarihi...

Sonbahar ekinoksu bu yıl 22 Eylül'de gerçekleşiyor. Gece ile gündüz eşitliği yaşandığı bu günde güneş ışınları ekvatora dik olarak düşecek.

Bu özel günü unutmayan Google, sonbahar ekinoksunu dökülen yapraklar eşliğinde doodle olarak kullanıcılarına sundu.

Google'a giren kullanıcılar sonbahar ekinoksu nedir sorusunun cevabını merak ediyor. Sonbahar başlangıç ve bitiş tarihlerinin de yer aldığı doodle sonrasında araştırmalar hızlandı.

Peki sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar 2021 başladı mı? İşte başlangıç ve bitiş tarihi...

GOOGLE SONBAHAR DOODLE'I

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

22 Eylül 2021 tarihi, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilmektedir ve ekinoks olayı olarak ifade edilmektedir. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .

SONBAHAR BAŞLANGICI VE BİTİŞİ 2021

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

2021 sonbahar başlangıcı 22 Eylül olup, 21 Aralık günü sona erecektir.