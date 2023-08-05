Görme engelli bisiklet tutkunları, Van'daki festivale katıldı Van Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurumun katkısıyla düzenlenen "5. Van Denizi Bisiklet Festivali", Türkiye'nin birçok yerinden sporcularla görme engelli bisiklet tutkunlarını ağırladı.

AA & Ensonhaber

Festivale katılmak için 2 kişilik tandem bisikletleriyle Van'a gelen Eşpedal Derneği üyesi görme engelli 3 kişiyle onlara eşlik eden bisiklet tutkunları, diğer sporcularla pedal bastı.

Eşpedal Derneği üyesi Müslüm Olcay, derneklerini temsilen 6 kişilik grupla kente geldiklerini belirtti.

"Tandem bisikletlerle yolculuk yapıyoruz"

Ülke genelinde yapılan festivallere katılım sağladıklarını ifade eden Olcay,

Bisiklet festivalinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Derneğimizin faaliyetlerini aktif olarak yürütüyoruz. Her yerde kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Tandem bisikletlerle yolculuk yapıyoruz. Öndeki arkadaş fren, vites ve dümeni kontrol ediyor. Arkadaki arkadaş ise pedal ve tutacaklarla öndeki arkadaşa yardımcı oluyor. Geçtiğimiz güzergahları, sohbet ederek tanımaya çalışıyoruz.

diye konuştu.

"Görmeyen ve gören insanlarla engelleri aşıyoruz"

İstanbul'da müzik öğretmeni olan Özlem Erten ise tandem bisikletiyle ülkenin birçok yerini dolaştığını söyledi.

Bisiklet yolculuklarının çok keyifli geçtiğini dile getiren Erten,

2021'de tandem bisikletle Samsun'dan Artvin'e kadar gittik. Oradan Ardahan'a, Doğu Ekspresi ile de Erzurum'a geçtik. En son Uşak üzerinden Muğla'ya geçerek turumuzu bitirdik. Görmeyen ve gören insanların birlikte kurduğu bu dernekle engelleri aşıyoruz. Bisiklet doğanın içinde olduğu için görme engelli bireylerin vazgeçilmezi oluyor.

dedi.

Engelleri bireylerin eşit şekilde hayatta var olabileceğine dikkati çeken Erten, şunları kaydetti: