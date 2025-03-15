Gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da deniz sezonu başladı

İHA

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında yaşanan artış sürerken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de Mart ayında yazdan kalma günler yaşanıyor

Bodrum'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükselmesi sonrası yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.

DENİZ SEZONU AÇILDI

Kumbahçe Paşatarlası sahilinde yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise denize girerek serinledi.

18 derece civarında ölçülen deniz suyu sıcaklığına rağmen, Bodrum'un berrak sularında kulaç atanlar dikkat çekti.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR SICAK HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Sahilde yürüyüş yapanlar, köpekleriyle vakit geçirenler ve bisiklet sürenler, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Özellikle çocuklar kumda oyun oynayarak keyifli anlar yaşarken, Bodrum'un hareketlenen sahilleri yaz aylarını aratmadı.

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ

Meteoroloji verilerine göre, Bodrum'da hafta başından itibaren sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşmesi bekleniyor.

Havanın yer yer bulutlanacağı ve yağış ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, sıcak havanın son günlerinde sahillerdeki yoğunluğun devam etmesi öngörülüyor.