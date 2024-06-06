Gümüşhane'de baraj suları yükseldi, mezarlıklar yine sular altında kaldı

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığı, 8 yıldır Torul Barajı'nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalıyor.

Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor.

Mezarların taşınmasını istediler

Sorunun yıllardır sürdüğünü ve herhangi bir çözüm bulunamadığını dile getiren mahalle sakinleri, tek çözümün mezarların taşınması olduğunu ifade etti.

"Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor"

Yaşanan soruna çözüm bulunmasını isteyen Çamlıca Mahallesi sakini Erhan Öztekin, şunları söyledi:

Burada ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor. Yetkililer geldiler ama şu ana kadar bir çözüm bulunamadı. Şu anda gördüğünüz gibi sular altında yine. Buna bir an önce önlem alınmasını yetkililerden rica ediyoruz. Çözüm burada kalan mezarlıkların yukarıya taşınması, çözüm bu başka çözüm olmaz. Duvarın altı toprak olduğu için buraya sürekli su geçiyor. Baraj yükseldiği zaman, duvarın altı toprak olduğu için ne yapılırsa yapılsın buradan su sızacak. Benim atalarım, annem, babam, kız kardeşim burada yatıyor. Buradaki herkes tanıdığımız insanlardı zaten. Bu mezarların kesinlikle nakledilmesi lazım.