Gümüşhane'de yoğun sis altında şenlik coşkusu Güvende Yaylası'nda yoğun sis altında toplanan vatandaşlar, horon oynayarak şenliğin tadını çıkardı. Karadeniz müziğinin güçlü seslerinin söylediği parçalar ve kemençe eşliğinde horon oynayanlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Güvende Yaylası'nda binlerce vatandaş bu yıl 176. kez düzenlenen Güvende Yayla Şenliği’nde bir araya geldi.

Binlerce vatandaşı buluşturan etkinlikte, Karadeniz şarkıları eşliğinde horon oynandı.

Yaylayı saran yoğun sise rağmen bölgeden ayrılmayan vatandaşlar, eğlencenin tadını çıkardı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde bu şenliği yapıyoruz"

Güvende Yaylasının etrafında birçok doğal güzelliği barındırdığını söyleyen Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu şenliğimi yapıyoruz. Güvende Yaylası denilince, Kabak Tepesi ile Güvenç Abdal’ı ile Çağlayandibi Şelalesi ile Örümcek Ormanları ile birlikte insanlarımız kültürlerini yaşıyor. Ben katılımcılara teşekkür ediyorum. Daha iyi ve daha güzel bir şenlik olması için Kürtün Belediyesi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

"40 -45 senedir gidip geliyorum"

Uzun yıllardır Güvende Yayla Şenliği'ne katıldığını söyleyen Şenol Yazar, “Güvende şenlikleri eskiden daha farklıydı. Böyle eğlence yoktu ama 25-30 senedir böyle eğlenceli hale geldi . Ben 45-50 senedir buralara gidip geliyorum. Gurbet hayatımız oldu ama bir sene gelmesem bile sonraki sene mutlaka gelirim” diye konuştu.

"Şenlik için Bursa'dan geldik"

Bursa’dan Güvende Yayla Şenliği'ne katılmak için ailesiyle birlikte gelen İpek Olgun da, “Özellikle şenlik için Bursa’dan buraya geldik çünkü böyle şenlikleri çok seviyoruz.

Güzel bir etkinlik ama sis olduğu için biraz korkuyorum. Eğlendik burada kurulan pazara gittik çok güzel şeyler vardı burada” ifadelerini kullandı.