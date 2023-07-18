Güzellik rutini kabusa dönüştü! TikTok akımına uyan genç kız takipçilerini uyardı 22 yaşındaki genç kız TikTok’ta gördüğü bir güzellik akımını denedi. Kısa bir süre sonra denediği akım kabusu oldu. Genç kız sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Sosyal medyanın etkisiyle birçok kişi, güzellik rutinlerini paylaşarak takipçileriyle deneyimlerini paylaşıyor.

22 yaşındaki Aranza isimli TikTok kullanıcısı denediği güzellik rutini hakkında bir video paylaştı. Ancak, beklenmedik bir şekilde bu rutin, kabusa dönüştü.

Yıllardır cildini temizlemek için Hindistan cevizi yağı ve misel suyu kullanmış olan Aranza, gözünde oluşan arpacık benzeri kabarıklığı fark etti.

İlk başta sıradan bir reaksiyon gibi görünen durum, hızla kötüleşmeye başladı ve acil servisin yolunu tuttu.

Enfeksiyon kaptı

Acil serviste yapılan muayene sonucunda doktorlar, Aranza'nın gözünün enfeksiyon kaptığını belirledi.

Durumun ilerlemesi ve göz sağlığı açısından risk taşıması nedeniyle genç kadın, acilen ameliyata alındı.

Tüm bu süreç, Aranza'nın güzellik rutini sonucunda yaşadığı korkunç bir deneyimi gözler önüne serdi.

Takipçilerini uyardı

Yaşadığı deneyimi anlatan Aranza, “TikTok'ta sıcak ve soğuk su ile arpacıkların giderilebileceğini gördüm ve yapmaya çalıştım ama bende işe yaramadı. İki göz doktoru da Hindistan cevizinden dolayı enfeksiyon kaptığını düşündüklerini söyledi. Bunun zararlı olabileceği aklıma bile gelmezdi” dedi.

Cerrahi operasyonla sağlığına kavuşan Aranza, takipçilerini “Tiktok'ta tavsiyelere uyan insanlara mesajım, profesyonellerden iyi bilgi almanız gerektiğidir. "Günün sonunda, daha bilinçli olmalı ve kendi muhakememizi kullanmalıyız" sözleriyle uyardı.