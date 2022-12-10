Hacamat yaptırmak caiz midir? Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir?

Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

Son yıllarda sıkça gündeme gelen hacamat yaptırmanın dini hükmünün ne olup olmadığı birçok vatadaş tarafından merak ediliyor.

Hacamat tedavisi 5000 yıllık tarihi ile yeryüzünün en eski tedavi metodlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Sağlık amacıyla yaptırılan Hacamat son dönemde popülerliğini artırmış vaziyette. Peki Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir?

Vatandaşlar meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Sağlığı korumak veya tedavi olmak amacıyla İslam öncesi Arap toplumunda da uygulanan hacamatı, Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat yaptırmıştır (Buhârî, Savm, 32; Tıp, 13; Müslim, Musâkât, 62-63). Hacamat, hadislerde geçen tıp ve tedavi ile ilgili diğer uygulamalarda olduğu gibi tecrübeye dayalı tıbbi bir tedavi yöntemidir. Hakkında pek çok klinik araştırmanın yapıldığı hacamat, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir tedavi yöntemi olmaya devam etmiş; “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile 2014 yılından itibaren tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında kabul edilmiştir. Bununla birlikte hacamatın sağlıksız ortamlarda ve tıbben ehil olmayan kimseler tarafından icra edilmesi sağlık açısından önemli tehlikelere yol açabilmektedir. Bu itibarla hacamatın, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ehil kişilerce yapılmasına dikkat edilmelidir."