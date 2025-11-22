Hafta sonu hava nasıl olacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu duyurdu.

Yayınlanan hava durumu raporuna göre, yurdun genelinde sıcak hava etkisini gösterecek.

Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yarın yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu, Kıyı Ege ile Marmara'nın batısının yağışlı, pazar günü ise yurdun doğusunun az bulutlu ve açık, iç kesimlerin parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz, Ege ile Marmara'nın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Marmara'nın batısının yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, Samsun'da 25, İzmir'de 24, Antalya'da 28, Adana'da 31, Diyarbakır'da 19, Erzurum'da 12 derece civarında seyredecek.