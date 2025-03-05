Hafta sonuna kadar bahar havası yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı.
Buna göre, soğuk ve karlı hava yurdun genelini terk etmeye hazırlanıyor.
Bugünden itibaren sıcaklıklarda artış yaşanacak.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 15 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Meteoroloji'den yayınlanan rapora ayrıca, "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir." notu düşüldü.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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