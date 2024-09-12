Hakkari'de fedakar baba hasta oğlu için ayakta durma sehpası yaptı Yüksekova'da yaşayan Aydın Budak, serebral palsi hastası olan 12 yaşındaki oğlu için ayakta durma sehpası yaptı. Budak, kendi imkanları ile yaptığı sehpa ile oğlunu mahalle mahalle gezdiriyor.

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İHA

Hakkari'de serebral palsi hastası çocuk, babasının fedakarlığı sayesinde hayallerine kavuştu...

Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Aydın Budak'ın 12 yaşındaki oğlu Ahmet, serebral palsi hastalığı ile mücadele ediyor.

Aydın Budak, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hasta çocuğunu diğer çocukların ayırmadı.

AYAKTA DURMASI İÇİN ÖZEL BİR SEHPA YAPTI

Demir doğrama işini yapan Budak, Ahmet'in yüzündeki sevinci görmek için kendi atölyesinde ona özel engelli ayakta durma sehpası yapmaya başladı.

BERABER MAHALLE MAHALLE GEZİYORLAR

Kendi imkânlarıyla haftalarca uğraştığı ayakta durma sehpasını hazır hale getiren baba, oğlunu ayakta durabilecek şekilde gezdirmeye başladı.

Ahmet'in mutluluğu için hayalini kurduğu engelli ayakta durma sehpasının önüne taktığı demir çubukla çekerek mahalle mahalle gezdiren fedakar babanın bu merhametli davranışı, görenlerin yüreklerini ısıttı.

"ONUN TEK BİR GÜLÜŞÜ İÇİN HAYALİNİ KURDUĞUM ARACI YAPTIM"

Serebral palsi hastası oğlumun normalde tekerlekli sandalyeleri var, onunla gezdiriyoruz fakat bir saat boyunca ayakta durması lazım ve onun için harekete geçtim. Her şekilde denedik, ayakta dururken hep ayaklarında ağrı oldu. Sonra onun o mutluluğu, o gülüşünü almak için hayalini kurduğum engelli ayakta durma sehpasını yapmaya başladım. En sonunda bitirdim ve gezdirmeye çıkarttım ve inan hiçbir şekilde sıkılmadı ve çok da mutlu oldu.

"OĞLUMUN MUTLULUĞU VARSA BEN HER ŞEYE HAZIRIM"

O mutlu olunca zaten dünyanın en mutlusu ben oluyorum. Normalde diğer şekilde olsaydı sıkılırdı, şimdi içinden çıkmak bile istemiyor. İnşallah hiçbir sıkıntı olmazsa tüm engeller için en güzel araç gereçleri yapacağım. Çünkü oğlumun mutluluğu varsa ben her şeye hazırım.

Allah tüm çocuklara sağlık versin, çünkü bir çocuk annesi ve babası için değerlidir. Bugün Ahmet'in hayalini gerçekleştirdik, şükür onun mutluluğu bize yeter.'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)